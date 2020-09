Affluenza al voto: la media in Liguria è attorno al 14% per le regionali e al 15% per il referendum

Attorno alle 13:20 di oggi il Ministero degli Interni, attraverso la propria piattaforma di statistica "Eligendo" ha completato i dati di affluenza al voto in Liguria per le ore 12 di oggi.

Per le elezioni regionali la media sui 234 Comuni liguri è di poco inferiore al 14%. Il picco di partecipazione a Savona (69 Comuni al voto), con il 14,67%. A seguire Genova attorno al 14% (67 Comuni), poi La Spezia, 13,08% su 32 comuni e il fanalino di coda va a Imperia (12,97% su 66 Comuni).

Per il referendum la media regionale è del 15,42% e ancora una volta si distingue Savona con il 16,25%.

Per le comunali invece Imperia, con cinque Comuni al voto, sfonda la soglia del 18% di affluenza. Genova, con otto Comuni al voto e La Spezia con due oscillano attorno al 14%, allineate alla media delle Regionali. A Savona l'unico Comune che elegge il consiglio è Zuccarello, con una partecipazione attorno al 16% alle ore 12 di oggi.

Interessante notare che tra i Comuni con il maggior numero di aventi diritto al voto residenti all'estero si segnalano in provincia di Savona Rialto, Orco Feglino e Giusvalla ( dove gli aventi diritto al voto sono 829 di cui solo 317 residenti sul territorio comunale. I votanti alle 12 erano 46 per cui il 14,5%, in piena media con gli altri comuni), che fin dall'Ottocento e poi nei due dopoguerra hanno dato vita a numerose comunità italiane in America Latina, soprattutto in Uruguay e in Argentina.