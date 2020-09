Elezioni 2020: chiuso il primo giorno di votazioni, la Liguria non riesce a infrangere la soglia del 40%

Ore 23, hanno chiuso i seggi per questo primo giorno di votazioni. dell'election day della Liguria. Dopo una partenza tiepida, alle 12, con un'affluenza di poco superiore al 15%, nel pomeriggio la percentuale ha superato il 30% alle 19.



Domani, lunedì 21 settembre, sarà il secondo e ultimo giorno di votazioni, con seggi aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo seguirà lo spoglio, prima per il referendum e subito dopo per le elezioni regionali e le comunali.