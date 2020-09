Meteo, l'autunno (a piccoli passi) bussa alla porta: le previsioni della settimana

Una goccia fredda in azione sul Centro-Nord dell'Italia sta determinando temporali sparsi alternati a fasi soleggiate. Nei prossimi giorni la situazione meteorologica tenderà ulteriormente a peggiorare.

L’autunno a piccoli passi bussa alla porta con un'accelerazione che dovrebbe avvenire nella seconda parte della settimana quando i principali modelli meteorologici parrebbero in accordo la prima imponente irruzione fredda dal Nord Atlantico, zona groenlandese verso l’Europa Nord-Occidentale. L’impatto sulle nostre regioni è ovviamente da valutare l’effetto sulle nostre regioni. Se tuttavia questo andamento fosse confermato, si prospetta un deciso calo delle temperature e possibili effetti di marcata instabilità anche a Sud delle Alpi, con la prima neve a quote anche relativamente basse.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 21 a giovedì 24 settembre

Tempo in prevalenza sul Piemonte nuvoloso con annuvolamenti repentini, associati a temporanee schiarite con ampi sprazzi soleggiati. Possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio sparse prima, più organizzate e forti da domani. Al mare annuvolamenti cumuliformi con ampie schiarite e temporali e rovesci di pioggia, localmente anche forti.

Termometro con minime in pianura intorno 13-17°C e massime 20-23°C. Al mare minime intorno 16-19°C e massime 23-24°C. Venti per lo più deboli in pianura da Settentrione, moderati sui rilievi, al mare moderati da Nord Ovest.

Da venerdì 25 settembre

Da venerdì ancora perturbato con precipitazioni, poi ancora discesa del termometro sui valori minimi tardo autunnali.

