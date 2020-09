TPL Linea, trasporto studenti verso la normalità con gli orari definitivi delle scuole

"Sulla situazione del trasporto scolastico, con diretto riferimento ad alcune segnalazioni e critiche pervenute nei giorni scorsi con la riapertura delle scuole, TPL Linea srl comprende le preoccupazioni per i nostri ragazzi e apprezza le indicazioni che arrivano dall’utenza per migliorare il servizio". Cosi commentano in una nota il presidente Simona Sacone e il direttore Giovanni Ferrari Barusso.

"Il personale dell’azienda di trasporto savonese è impegnato da giorni e settimane per assicurare un servizio completo e in piena sicurezza, rispondendo alle esigenze degli istituti scolastici e degli ingressi scaglionati disposti nel territorio savonese, nell’ambito di un orario ancora provvisorio".

"E’ importante ricordare che le attuali normative consentono l’occupazione del mezzo fino all’80% della sua capienza massima: il metro di distanziamento non è più richiesto e avere passeggeri trasportati in piedi è assolutamente consentito. Raccomandiamo, peraltro, l’uso continuativo della mascherina sui mezzi come dispositivo di protezione assolutamente necessario".

"Altra indicazione utile per studenti e utenti, in questa fase, è quella di utilizzare tutte le corse presenti nelle diverse fasce orarie rendendosi disponibili, in alcuni casi, ad una maggiore attesa (sempre contenuta nell’ordine dei 15 minuti) per poter usufruire di corse con riempimento inferiore - concludono - TPL Linea sta inoltre proseguendo il dialogo e la collaborazione con tutte le scuole della provincia savonese".