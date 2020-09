Camion sbanda e si intraversa in circonvallazione Ruffino a Millesimo: conducente illeso

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello accaduto intorno alle 13 sulla provinciale 28 bis, nei pressi della galleria che conduce a Millesimo da Carcare sulla Circonvallazione Avvocato Gian Carlo Ruffino.

Un mezzo articolato, per cause non ben chiarite, è sbandato intraversandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Millesimo che hanno verificato le condizioni del conducente del mezzo pesante optando per il trasporto in codice giallo al San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso, anche se l'uomo non presentava particolari traumi.

Alcuni rallentamenti sono stati registrati sul tratto di strada interessato, dove nessun altro mezzo è però stato coinvolto.