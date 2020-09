Rocciatore cade da una parete a Calvisio: codice giallo al Santa Corona

Attimi di paura nel pomeriggio odierno sulle alture di Finale Ligure. La macchina del pronto intervenuta per soccorrere un rocciatore nella zona di Calvisio, in una falesia in località Reseghe. Secondo quanto riferito, avrebbe fatto un volo di 5-6 metri.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Finale, i militi della Croce Bianca di Finalmarina con il mezzo fuoristrada acquistato appositamente per interventi di questo genere insieme all'automedica Sierra 4 e 3 tecnici del Soccorso Alpino. A causa della zona impervia, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Drago, leggermente ostacolato dalla pioggia caduta.

Appena arrivati alla partenza della via, i soccorritori hanno messo in sicurezza l'area facendo calare le persone che erano ancora in parete e messo in sicurezza tutte le persone ai piedi della falesia. Le squadre hanno identificato una zona idonea per permettere a Drago di verricellare poi hanno stabilizzato l'infortunato su barella spinale.

Il rocciatore, un giovane tedesco che lamentava dolori alla colonna vertebrale sulla parte lombare, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.