Vado, insulti nel 2014 al sindaco Giuliano. La prima cittadina in Tribunale: "Attacchi pesanti che mi hanno spaventato"

Questa mattina in Tribunale a Savona la prima cittadina vadese davanti al giudice Francesco Giannone ha raccontato i fatti che risalgono al 2014 e che vedono coinvolto Claudio Pistola imputato per i reiterati insulti nei confronti del sindaco, del consigliere comunale Pietro Bovero e dell'ex primo cittadino Attilio Caviglia.

" Ho ricevuto pesanti attacchi verbali nei miei confronti e nei confronti dei dipendenti, parecchie volte è entrato nel mio ufficio ed aveva toni violenti e accesi, mi sono dovuto tutelare chiamando la polizia locale e i carabinieri " ha spiegato Monica Giuliano in aula.

L'uomo seguito dai servizi sociali valdesi, già dall'amministrazione precedente guidata dal sindaco Caviglia, come specificato dalla prima cittadina, ha ricevuto negli anni ingenti supporti economici per la spesa, gli affitti e le utenze. Ma le cifre che riceveva non gli bastavano.