"Volo" da circa sei metri di altezza per un climber a Calvisio

Rocciatore si infortuna durante la sua attività di climbing a Calvisio, frazione di Finale Ligure.

Nonostante una caduta da ben sei metri di altezza, l'uomo ha avuto la lucidità di chiamare da solo i soccorsi con il suo smartphone. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con la Squadra 61 del Distaccamento di Finale Ligure, i militi della Croce Bianca Finalmarina, il Servizio Emergenza Sanitaria, i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico di Finale Ligure e l'elisoccorso Drago direttamente da Genova.

All'arrivo dei primi soccorsi il climber lamentava forti dolori alla schiena ma era lucido, cosciente e perfettamente in grado di comunicare. Non sembra in pericolo di vita. Sarà trasportato a Santa Corona per accertamenti.