Finale, il 25 settembre presentazione del libro di Francesca Sensini "Pascoli Maledetto" e visual fotografico di Giorgio Bormida

Presentazione del libro "Pascoli Maledetto" di Francesca Sensini e visual fotografico di Giorgio Bormida. L'appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre alle ore 19.30 presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo. Ingresso libero.

Organizzazione e Direzione Artistica a cura di Emsteludanza in collaborazione con Come un Romanzo Libreria e Nonunomeno Bar Bistrot Sociale| con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Sono le {Te}che pills la soluzione ideata per sopperire quest’anno alla mancata realizzazione del Festival {Te}che, il festival di Arti Performative e Visive che ha avuto luogo nelle edizioni precedenti nella Fortezza di Castelfranco prima e nel complesso monumentale dei Chiostri di Santa Caterina successivamente.

Pillole di {Te}che dunque, pillole d’arte e cultura a 360 gradi, distribuite durante l’anno. Dopo il primo appuntamento in agosto con la danza contemporanea (Balletto Teatro di Torino), la prossima “pillola” riguarda la letteratura e la visual art.

Francesca Sensini, professoressa associata in Italianistica all’Université Côte d’Azur Nice presenta il suo ultimo libro “Pascoli maledetto” per Il Melangolo Edizioni. Dialoga con l’autrice Donatella Alfonso, scrittrice e giornalista di Repubblica. Contemporaneamente in Auditorium sarà presente un visual fotografico di Giorgio Bormida, l’artista che ha dato vita alla copertina del libro.

Info e prenotazioni: info@emsteludanza.it 3282872160.