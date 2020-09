Stop al voto: l'affluenza si aggira verso il 53% degli aventi diritto per le regionali, referendum al 62%

Queste le ultime proiezioni pubblicate dalla piattaforma ufficiale del Ministero dell'Interno 'Eligendo', nella quale sono pubblicati i dati relativi alle affluenze delle elezioni 2020.

Per quanto riguarda la Regione Liguria, l'affluenza ha raggiunto buoni livelli raggiungendo quasi quota 53% per le elezioni regionali, percentuale che sale di circa 9 punti per il referendum, la cui affluenza si piazza a quasi il 62%.

Ricordiamo che le cifre sono ancora parziali, in quanto non sono stati ancora analizzati tutti i seggi. Nel dettaglio, i dati relativi all'affluenza nelle varie province liguri attualmente comunicati sono i seguenti:

ELEZIONI REGIONALI 2020

LIGURIA: 155 COMUNI SU 234 --> affluenza al 53.27%

A Genova la percentuale di voto si attesta al 51,45%, a Savona al 50,35% e a La Spezia al 50,18%.

Altri grandi centri urbani liguri hanno raggiunto buoni livelli d'affluenza, come ad esempio nel savonese Albenga (57,35%) e Andora (58,42%). Nel genovese affluenza importante soprattutto nei comuni di Arenzano (62,39%), Chiavari (51,45%) e Cogoleto (69,02%)

REFERENDUM

LIGURIA: 199 COMUNI SU 234 --> affluenza al 60,73%