Regionali Liguria, vanno 18 seggi su 30 alla coalizione di centrodestra

Nelle regionali appena concluse e dopo la rielezione di Giovanni Toti come presidente, la coalizione di centrodestra in Liguria ottiene in Consiglio Regionale 18 seggi su 30.

I seggi saranno così suddivisi:

8 alla lista "Cambiamo con Toti Presidente"

6 alla Lega

3 a Fratelli d'Italia

1 all'alleanza Forza Italia-Liguria Popolare

Per quanto riguarda l'allenaza del centrosinistra-M5S, la coalizione avrà diritto a 11 seggi:

6 all'alleanza PD-Articolo Uno

2 al M5S

2 lista "Sansa Presidente"

1 Linea Condivisa

Il Consiglio Regionale sarà composto da 31 eletti, di cui 30 sono consiglieri più ovviamente il presidente.

Toti è stato confermato presidente della regione Liguria con il 56% contro il 38% di Sansa.