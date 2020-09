Elezioni Enasarco: dal 24 settembre al voto in Liguria 7.000 agenti di commercio

Si sono appena concluse le consultazioni relative a referendum, elezioni regionali e amministrative in 16 comuni liguri ed è già tempo di nuove elezioni per i 7.000 agenti di commercio della Liguria pari al 3,5% dei circa 200.000 operanti a livello nazionale: dal 24 settembre verranno infatti rinnovati i sessanta seggi dell’assemblea di Enasarco, l’ente previdenziale dei rappresentanti, da sempre al centro di scandali, polemiche e malcontenti che non sono mancati nemmeno durante la pandemia viste le numerose lamentale per gli scarsi aiuti messi in campo in favore degli agenti.



Si vota fino al 7 ottobre con procedura online dalle 9 alle 18 (sabato e domenica fino alle 20), per procedere è necessario utilizzare le credenziali che sono state inviate via pec o con raccomandata; Fiarc-Confesercenti, Federagenti, Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari) e Anpit (Associazione nazionale per l’industria e il terziario) hanno dato vita alla lista ‘Fare presto’ presentando una piattaforma per riportare trasparenza e misure concrete in favore degli agenti di commercio.