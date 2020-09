Apertura degli impianti sportivi, la Prefettura di Savona dice ancora no: un'altra settimana a porte chiuse

Come avvenuto domenica scorsa, la Prefettura di Savona ha invitato le società che ospitano eventi di rilievo nazionale a far disputare i propri incontri a porte chiuse.

L'input è stato nuovamente proposto nella giornata di ieri, nel corso di una riunione che si è svolta proprio presso il palazzo del Governo savonese.

Cancelli chiusi quindi per le sole partite di Coppa Italia di Eccellenza che si giocheranno nella nostra provincia e per i gironi di Coppa Italia di pallanuoto in programma presso la Piscina Zanelli.