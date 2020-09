Calizzano, al via i lavori di restyling della passeggiata lungobormida (FOTO)

Ha preso il via la manutenzione straordinaria della passeggiata lungobormida in piazza Vittorio Veneto. Lo comunica in una nota il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"I lavori si concentreranno sul rifacimento integrale, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche e la totale riqualificazione della passeggiata, tra il Ponte Avvocato Angelo Nari (c.d. Ponte Vecchio) e il Salone Giuseppe Verdi. Il crono-programma prevede il restyling della zona, con la realizzazione di nuova pavimentazione, la sostituzione delle alberature, l'adeguamento ai criteri normativi di sicurezza e accessibilità, e la realizzazione di dotazioni tecnologiche" spiega il primo cittadino.

Ma non è tutto. L'intervento nel complesso prevede anche dei lavori nella diversa zona di frazione Bosco, mediante la sistemazione del ponte e la messa in sicurezza delle arginature dell'omonimo rio e del tratto di strada comunale a monte dello stesso.

"Questi importanti lavori di adeguamento, valorizzazione, miglioramento e messa in sicurezza sono stati finanziati dall'ottenimento di un contributo da parte della Regione Liguria, tramite l'attività di coordinamento ed assegnazione di Anci Liguria, con la copertura dell'integrale costo pari ad € 50.000,00 - conclude il sindaco - Proseguiamo nell'attività di difesa e valorizzazione del nostro territorio, per chi ci vive e lavora, promozione e miglioramento dell'offerta per chi lo sceglie come meta turistica".