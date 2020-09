Le due Albisole "promosse in ambiente": consegnata la Bandiera Verde Eco-schools

I bambini indagano sull’ambiente, sull’edificio scolastico e scoprono il proprio territorio e città, propongono idee e suggerimenti alle Amministrazioni e si impegnano in prima persona per la salvaguardia e il miglioramento del proprio ambiente di vita. Accade nelle Albisole ormai da 16 anni e neanche l’emergenza sanitaria ha impedito a bambini e insegnanti di portare a termine il progetto a distanza nello scorso anno scolastico. Oggi è stata consegnata ai bambini l’ambita Bandiera Verde, quale importante riconoscimento di eccellenza ambientale!

· I bambini delle attuali classi 5A e 5B della scuola primaria di Albissola Marina hanno sviluppato un percorso di conoscenza e valorizzazione dell’importanza del suolo nella prevenzione dei rischi naturali e del verde in città , al fine di comprendere che la città è la nostra “casa”, è fondamentale prendersene cura e il verde migliora la qualità della nostra vita.

Dal punto di vista metodologico, il percorso Eco-Schools, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), costituisce l’occasione per realizzare esperienze di progettazione partecipata e cittadinanza attiva, in cui bambini e ragazzi possano essere attori importanti, ciascuno secondo la propria età. Se il progetto viene valutato positivamente dalla FEE, questa conferisce alla scuola la “Bandiera verde” quale riconoscimento di eccellenza ambientale.