Meteo, alle 11 è scattata l'allerta gialla per temporali

Nuvolosità irregolare, questa mattina, sulla Liguria con schiarite più ampie a Ponente e qualche debole precipitazione nel Tigullio. Nella notte una cella temporalesca, monitorata in corso d’evento da previsori e idrologi, ha interessato la zona tra il Ponente genovese, Arenzano, Cogoleto e immediato entroterra: intensità molto forte a Lerca (Cogoleto)con 69.6 millimetri in un’ora, 40.4 in 30, 22 in 15 minuti e 8.6 in 5 minuti. 28.2, invece, la cumulata oraria a Madonna delle Grazie (Genova).

Alle 11 è scattata la nuova allerta temporali sul centro Levante (zone B, C, E) mentre su A e D permarrà una bassa probabilità di temporali forti (LEGGI QUI).

Uno sguardo alle temperature con la minima della notte, 7.8, a Colle di Nava (Pornassio, Imperia) mentre a Genova Centro Funzionale si è vissuta l’ennesima “notte tropicale” ovvero con minima superiore ai 20 gradi: 20.8 il riscontro del termometro mentre Savona Istituto Nautico ha segnato 19.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 18.0, La Spezia 17.9.