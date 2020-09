Savona, scontro tra due auto all'interno del sottopassaggio Gottardo (FOTO)

Incidente stradale nella tarda mattinata odierna a Savona. L'episodio si è verificato nella zona della stazione ferroviaria. Per la precisazione all'interno del sottopassaggio Gottardo.

Il sinistro ha coinvolto due automobili. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona, la Polizia di Stradale per i rilievi del caso e la Polizia Locale che ha chiuso la via in entrambe le direzioni.

Una persona è stata trasporta in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Ancora in via di accertamento la dinamica del sinistro.