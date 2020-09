Stranieri irregolari in un appartamento di Alassio scoperti dagli agenti del Commissariato

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, nel corso di una articolata attività di indagine finalizzata all'accertamento del rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nel pomeriggio di ieri, presso un alloggio in via Don B. Barbera, con personale dell'Ufficio Immigrazione, ha accertato la presenza irregolare di due extracomunitari ospitati nell'immobile.

L'affittuario ed il proprietario di casa sono stati sanzionati per violazione all'art. 7 del citato Decreto legislativo mentre per uno degli ospiti, sprovvisto di regolari documenti, sono in corso ulteriori indagini per l'eventuale allontanamento dal territorio nazionale.

Contestate anche altre due violazioni all'art. 5 del medesimo D.lvo. per la mancata comunicazione di presenza. Verifiche fiscali anche del contratto di locazione e la sublocazione "in nero" per presunto sovraffollamento dell'appartamento in difformità del certificato di idoneità alloggiativa.

Per le altre unità immobiliari al vaglio degli Agenti le indagini proseguiranno nei prossimi giorni.