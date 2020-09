Giornate Europee del Patrimonio: gli appuntamenti al museo dell'Arte Vetraria di Altare

In occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2020, dedicate al tema “Imparare per la vita” che richiama i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella società, la Direzione regionale Musei Liguria segnala gli eventi di Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese.

Sul sito web del MIBACT è inoltre disponibile il programma degli oltre 50 eventi sul territorio, raccolti a cura della Direzione regionale Musei Liguria, all’indirizzo www.beniculturali.it/GEP2020

Un fine settimana ricco di appuntamenti a Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese.

Sabato 26 dalle 10.00 alle 17.00 è in programma una giornata di studio dedicata al Gruppo Memphis che permetterà di approfondire il lavoro rivoluzionario del gruppo che ha segnato profondamente la cultura del design, offrendone una lettura diversificata, rivelando aspetti inediti del pensiero e dei lavori del collettivo d’artisti fondato nel 1980 da Ettore Sottsass

Fino a domenica 27, sarà visitabile la mostra Da Ettore Sottsass a Marco Zanini. Il vetro negli anni ’80.

Sabato sera apertura straordinaria dalle 20 alle 23 con visita guidata ai luoghi insoliti di Villa Rosa a partire dalle ore 21.00 e dalle ore 21.45: i visitatori saranno accolti in luoghi normalmente chiusi al pubblico, in un suggestivo viaggio alla scoperta delle decorazioni in stile liberty che arricchiscono la dimora di inizio ‘900, e della preziosa collezione di vetri del museo.

Sabato 26 e domenica 27 sarà possibile assistere alla lavorazione del vetro in fornace secondo l’antica tradizione altarese, con una serie di maestri vetrai che si alterneranno nella fornace del giardino di Villa Rosa. Venerdì 25 settembre dalle 15.00 alle 19.00 | sabato 26 settembre dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00 |domenica 27 settembre dalle 15.00 alle 19.

Per info e prenotazioni

www.museodelvetro.org

Tel 0195 84734 - Cel 377 5539880

info@museodelvetro.org

Orari: da martedì a domenica, dalle 15 alle 19; lunedì chiuso

Per Informazioni sugli eventi GEP2020 in Liguria:

www.musei.liguria.beniculturali.it

drm-lig.comunicazione@beniculturali.it