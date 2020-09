Coronavirus, Bassetti: "In Francia non c'è il lockdown. Stanno facendo con ritardo ciò che in Italia stiamo attuando da maggio"

"Siamo il Paese in Europa che usa di più le mascherine, solo il 3% non le usa. In Italia, continua l'infettivologo, abbiamo lavorato bene ed è ora di finirla di criticare gli italiani. Cerchiamo qualche volta di riconoscere i loro meriti. Occorre, in Italia, maggiore tranquillità nella comunicazione, uno sforzo per il bene comune nello stimolare una nuova educazione civica con maggiore consapevolezza dei problemi infettivi e un nuovo rispetto per gli altri. Non più la politica della sanzione con la multa se non ti metti la mascherina, ma l'informazione per un maggiore convincimento collettivo che le misure in vigore, ha concluso, servono per proteggere noi e la comunità in cui viviamo. Insegnare l'educazione sanitaria e civica, non imporla per decreto".