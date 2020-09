Alassio, nuovi interventi sulla rete idrica

Il controllo effettuato dopo il ripristino della rete idrica a seguito della rottura della linea principale, nel pomeriggio di ieri, ha evidenziato possibili ulteriori problematiche che hanno spinto Sca ad effettuare verifiche in loco.

I tecnici della Sca sono dunque nuovamente al lavoro per sostituire una nuova tratta del 300 al fine di evitare rotture come quella verificatasi nella giornata di ieri. Possibili disagi potranno essere registrati nel corso della giornata dall'utenza collinare. I lavori si protrarranno per l'intera mattinata.