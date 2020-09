Albisola, colpiscono con calci, pugni e cocci di bottiglia un 66enne disabile: 4 misure cautelari per giovani dai 19 ai 21 anni (FOTO e VIDEO)

L’episodio è avvenuto lo scorso 27 giugno e a conclusione di un’articolata attività d’indagine i militari del comando della compagnia dei carabinieri di Savona con la collaborazione della compagnia di Voghera hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari espressa dal Gip Fiorenza Giorgi su richiesta della Procura, nei confronti di 4 giovani per i reati in concorso di lesioni aggravate, tentato furto e violazione di domicilio.

Due 21enni, Alessandro Rinella e Kevin Barrale di Voghera sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, per gli altri due invece obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per uno dei 5 indagati invece essendo minorenne (17 anni) non è stato emesso alcun provvedimento.

Quella notte, i cinque indagati, mentre tentavano di introdursi in alcuni stabilimenti balneari presenti lungo la passeggiata Eugenio Montale di Albisola per commettere dei furti, venivano interrotti da un signore residente nelle immediate vicinanze, che li aveva visti dalla sua abitazione e li aveva redarguiti, provocando la loro brutale reazione, in quanto il suo intervento aveva fatto fallire il loro tentativo di furto.