Ancora temporali e mareggiate sulla Liguria. In vista un calo delle temperature

Piogge , temporali e colpi di vento . L'autunno si annuncia in Liguria con fenomeni anche intensi. La giornata odierna, venerdì 25 settembre , non farà eccezione.

Sempre nel pomeriggio si prevede anche un'accentuazione del moto ondoso per via di intensi venti di Libeccio (da sud ovest) che spireranno al largo. La mareggiata colpirà soprattutto le coste del centro e del levante regionale, in misura minore il ponente.

Le temperature sono destinate a scendere soprattutto tra il pomeriggio e la serata con la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali. Come sarà invece il tempo nel fine settimana? La perturbazione che ha interessato la Liguria negli ultimi giorni si allontanerà verso le regioni meridionali; di conseguenza il tempo tenderà a migliorare.

Le temperature saranno però in calo e segnatamente nella mattinata di domenica sono attesi valori termici davvero frizzanti per il periodo, anche se accompagnati da un cielo pressochè sereno.