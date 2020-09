Il maltempo irrompe in provincia: grandine e pioggia tra la Val Bormida e la costa finalese

Continua l'imprevedibilità meteo sulla provincia di Savona. Dalla Val Bormida alla costa del finalese, valicando il Melogno, una violenta e intensa grandinata ha infatti colpito buona parte del territorio savonese, regalando uno scenario nevoso decisamente fuori stagione.

Le precipitazioni fortunatamente sono durate pochi minuti, lasciando spazio a qualche nuvola e con addirittura un timido sole a far capolino.

Non saranno certamente contenti gli ulivicoltori e i viticoltori. Questo tipo di fenomeno, infatti, in questo periodo immediatamente precedente alla raccolta di olive e uva per la produzione di olio e vino è tutt'altro che un toccasana.