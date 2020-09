Cairo, nuovo bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: previste 300 domande

Il comune di Cairo Montenotte approva il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), una trentina di abitazioni messe a disposizione da parte di ARTE che saranno pronte per la prossima primavera, una volta terminati i lavori di restauro.

"La domanda supererà quasi certamente l'offerta, ma si tratta comunque di un punto di partenza - conclude l'assessore Briano - L'obiettivo resta quello di colmare le esigenze delle famiglie in difficoltà. C'era tempo fino al 30 settembre per avviare l'iter (validità ISEE in corso). E' stata una corsa contro il tempo per non far slittare la procedura di un anno".