Finale lancia un appello al governo svizzero: "Discriminatoria la divisione in un'unica area, così si uccide la nostra economia"

"Ci sembra doveroso, nel nostro piccolo, lanciare un appello al Governo di Berna affinché riveda le valutazioni circa la quarantena al rientro in Svizzera dei turisti che hanno soggiornato in Liguria. Altrimenti si assesta un importante colpo alla nostra economia".

Si aggiungono al coro di coloro che si dicono preoccupati per gli ultimi sviluppi nei confronti della nostra regione da parte della Confederazione Elvetica il sindaco di Finale Ugo Frascherelli e il presidente dell'Unione Albergatori cittadini, Andrea Olivieri.

"Riteniamo questa decisione a dir poco ingiusta, in quanto è approssimativo considerare come uno stesso territorio la riviera di levante e quella di ponente, dove la situazione è assolutamente sicura - affermano all'unisono -. Ingiusta anche sotto il punto degli sforzi fatti per garantire ai nostri ospiti un soggiorno sicuro in questi mesi".

Attestati di stima infatti sono giunti anche da alcuni partecipanti all'EWS, che proprio in questo fine settimana, dopo la tappa pietrese e prima ancora in Svizzera, a Zermatt, sta svolgendosi sui sentieri del finalese: "Anche i ragazzi dell'Enduro ci hanno riconosciuto una certa bontà nella gestione dell'evento e non solo" assicurano il primo cittadino e il presidente degli albergatori.

"Parlare di Liguria unitariamente ha poco senso in questo caso - ribadiscono Frascherelli e Olivieri - ci sentiamo ingiustamente discriminati. Per di più ora che abbiamo un'economia che è riuscita, non senza sforzi, a destagionalizzarsi per poter vivere di turismo oltre la stagione estiva".