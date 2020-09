Spotorno, un appello alle autorità svizzere: "Rivedere la decisione sulla quarantena: conseguenze disastrose sulle nostre strutture"

Il sindaco di Spotorno, assieme alle associazioni di categoria, è intervenuto con una lettera inviata al Consolato Generale di Svizzera e al Ministro degli Esteri sul tema della quarantena per i turisti svizzeri, che rischia di mettere in ginocchio un intero settore.

"Abbiamo appreso della decisione delle autorità Svizzere di introdurre l’obbligo della quarantena per le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato per più di 24 ore in Liguria" si legge in una nota inviata dall'amministrazione spotornese.