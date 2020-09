Addio estate, nottata quasi invernale nel savonese: minime in picchiata, addirittura sotto zero a Giusvalla

L'estate è ormai un ricordo, almeno per le temperature. Lo dice la colonnina di mercurio che nella notte appena trascorsa ha sancito definitivamente la fine della stagione estiva dando inizio all'autunno.

La massa d'aria fredda attesa nel fine settimana, come anticipato dai meteorologi, ha cominciato la sua marcia dalla Groenlandia attraverso il nord Europa e, approfittando della mancanza di alta pressione sull'Europa occidentale, ha fatto già capolino sulla nostra regione mandando all'ingiù la colonnina di mercurio.

Una picchiata vera e propria delle temperature che ben si è potuta percepire nella notte, dove il picco minimo è stato registrato, ovviamente, nell'entroterra, a Giusvalla, dove il termometro ha segnato addirittura -0,3 gradi. Minime quindi in calo ovunque di circa 3 gradi, mentre per quanto riguarda le massime dovrebbe registrarsi un declino ma non così marcato, intorno al grado.

Scendendo nel dettaglio, nella notte minime più basse nell'entroterra nei dintorni di Giusvalla e Urbe (-0,3°C e 2,7°C), intorno ai 5 gradi in Val Bormida nei dintorni di Cairo, mentre sulla costa temperature intorno agli 11 gradi quasi ovunque, con Savona a 10,1 gradi, ad eccezione di Varigotti dove la colonnina di mercurio non è andata oltre i 15,6 gradi.

Per quanto riguarda le previsioni, invece, il fine settimana sarà quasi interamente con il bel tempo sulla nostra provincia, specialmente nella giornata di oggi, sabato 26 settembre, dove però è prevista una giornata ventosa con raffiche da nord-ovest fino ai 70/80 chilometri orari e mare in progressivo calo. Sarà invece una domenica decisamente più instabile, ancora ventosa e con nuvolosità variabile, ma col mare che diventerà fino a generalmente mosso.