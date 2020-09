Un tamponamento verificatosi all'altezza di Celle intorno alle 10.50 sta causando code di alcune centinaia di metri sulla A10 in direzione Genova, tra Albisola e la cittadina dell'estremo levante savonese.

Mobilitati immediatamente i soccorsi, coi Vigili del fuoco e l'assistenza sanitaria che stanno giungendo sul luogo dell'impatto. Non è però stato necessario alcun trasporto in ospedale per le persone a bordo dei due mezzi coinvolti, vista l'assenza di feriti.