Martedì 29 settembre la Polizia di Stato festeggia il patrono San Michele Arcangelo

Sarà celebrata martedì 29 settembre alle ore 09.30, la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

A Savona, presso il Duomo verrà celebrata una S. Messa da S.E. il Vescovo Mons. Marino che si avvarrà della collaborazione del Cappellano della Polizia di Stato Don Ivan Cattaneo.

Parteciperanno le massime Autorità Civili e Militari e i rappresentanti dell’ANPS - Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Un pensiero particolare verrà rivolto ai caduti in servizio della Polizia di Stato e a tutte le vittime del dovere.

La cerimonia sarà celebrata nel rispetto delle norme vigenti in materia prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in particolare in tema di distanziamento e capienza consentita nei luoghi di culto.