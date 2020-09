Finale, Grande Liguria ribadisce la contrarietà all'impianto radio nel complesso di Santa Caterina

"Grande Liguria a nome della candidata Elisa Ravera già in campagna elettorale per le Regionali aveva espresso posizione fortemente critica per quanto riguarda la possibile installazione di antenna sul campanile situato nei chiostri di Santa Caterina a Finalborgo". Lo annuncia il coordinatore provinciale Paolino Roberto.

"Oggi, coerentemente con tale posizione, Grande Liguria Savonese annuncia che farà parte del fronte del no a tale operazione, e che metterà a disposizione la propria struttura per condurre tale battaglia di civiltà" conclude la nota.