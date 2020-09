Varazze, il consigliere di minoranza Caprioglio appoggerà Alessandro Bozzano in Regione: "Obbiettivo il bene della nostra comunità"

"Ho indicato l’avvocato Alessandro Bozzano come persona atta a ricoprire il ruolo di consigliere Regionale nella recente campagna elettorale. I miei colleghi dei banchi dell’opposizione del Consiglio Comunale Varazzino mi tacciano di 'incoerenza'. Quindi mi preme evidenziare quanto segue". Comincia così la lettera alla nostra redazione del consigliere comunale e candidato alle scorse elezioni amministrative, Enrico Caprioglio, il quale spiega le ragioni del suo appoggio all'ex rivale.

"L'elettorato che sostiene una lista civica conferisce mandato di rappresentanza su dei contenuti non su ideologie! Altrimenti non si spiegherebbe come, viste le percentuali, parte del elettorato di 'sinistra' abbia votato Toti alle Regionali e all’opposto parte dell’elettorato di 'destra' abbia votato Emiliano in Puglia.

Bene, il compito di una minoranza seria è incidere affinché i propri contenuti possano essere recepiti. Il compito di una minoranza caciarona è che si getti discredito su tutto per poter sostituirsi al potere. Il ruolo di ogni consigliere comunale facente parte di una lista civica è dunque quello di fare progredire una comunità. Questo a prescindere dalle ideologie politiche.

Nessuno ha mai giudicato il sindaco Alessandro Bozzano non alla altezza di svolgere il suo compito. Anzi, la sua esperienza di amministratore visti i trascorsi decennali è maggiore di molti altri. Non ne condividevamo scelte sulle politiche di sviluppo cittadino e per questo abbiamo portato il nostro contributo fattivo che si è concretizzato in campagna elettorale e nell’anno e mezzo sui banchi dell’opposizione. Il nostro (mio e della consigliera Marilena Ratto) obiettivo è poter vedere attuate alcune nostre proposte per il bene della comunità non per interesse autoreferenziale di eliminare un avversario per prendergli il posto.

Oggi gli scenari sono cambiati, il sindaco ha colto una opportunità di avanzare nella sua carriera politica e gli faccio i mie migliori auguri di fare bene e di rappresentare le istanze del nostro territorio. Sono altresì convinto che bisogna quanto prima ridare un governo forte alla cittadina senza tentennamenti o situazioni di mezzo precarie e dannose.