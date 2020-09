Finalborgo, cittadini dubbiosi sull'installazione delle antenne nel campanile di Santa Caterina: presto un incontro pubblico?

La caparbietà è dote universalmente riconosciuta ai liguri, e chi conosce bene tutte le diverse sfaccettature della terra sa come questa appartenga in buona misura agli abitanti di Finalborgo, come d'altronde insegna la storia dello stesso borgo medievale. Specialmente se ad essere toccati sono i suoi tratti distintivi.

E' l'esempio del campanile del complesso monumentale di Santa Caterina, dove, secondo una determina di giunta, verrà installata una stazione radio per potenziare il segnale di rete.

L'argomento ha sollevato malumori non solo politici, ma anche da alcune parti della società civile che hanno evidenziato qualche perplessità non solo sulla necessità di installare un'infrastruttura che forse potrebbe un domani fungere da ripetitore per la tanto discussa tecnologia 5G, argomento affrontato proprio a gennaio scorso nell'auditorium del complesso, ma pure sulla questione estetica.

Se su quest'ultima insindacabile è il parere della sovrintendenza, circa la questione affettiva il sentimento della popolazione di Finalborgo è un parametro con cui anche far di conto. I cittadini infatti sono pronti a far sentire la propria voce con un incontro pubblico che potrebbe tenersi in un futuro prossimo.

L'obbiettivo? Semplice, cercare di salvaguardare l'integrità del monumento nella speranza che l'amministrazione possa fare un passo indietro non dando seguito alla sua delibera.