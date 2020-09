Savona, arrivano i pilomat per delimitare il mercato del lunedì: investimento da 800mila euro

Come annunciato nel luglio del 2018 dall'assessore al commercio Maria Zunato via al posizionamento di 25 pilomat per delimitare l'area del mercato del lunedì in centro cittadino a Savona.

E' stato approvato in giunta il progetto definitivo per un investimento di circa 800mila euro coperto dal finanziamento del fondo strategico regionale.

Gli interventi saranno divisi in cinque lotti e i piloncini a scomparsa (già presenti in corso Italia) andranno così a sostituire una serie di archetti parapedonali amovibili che venivano collocati manualmente nelle vie del mercato, una soluzione non era risultata ottimale in quando prevedeva l'impiego di manodopera in apertura e chiusura di ogni evento e c'è il rischio che ignoti potessero rimuovere le barriere installate.

Da lì la decisione, una volta stabilita definitivamente l'area interessata, di valutare migliori soluzioni che possano così consentire il controllo remoto di apertura/chiusura dei varchi offrendo inoltre un superiore margine di sicurezza.

Verranno collocati per il lotto 1 in in via Astengo, incrocio con via Niella (est); in via Verzellino, incrocio via Niella (ovest); via Verzellino, incrocio via Manzoni e in via Ratti, incrocio via Niella.

Per il secondo lotto, in via Guidobono incrocio via Paleocapa (Sud); via Rella, incrocio con via Boselli; via Astengo incrocio via XX Settembre; via Montenotte incrocio via Rella; via Astengo, incrocio con via Niella (Ovest); via Verzellino incrocio con via XX Settembre; via Verzellino incrocio via Niella (ovest); via Guidobono incrocio via Corsi (nord) e Via Montenotte incrocio via Corsi (Nord).

Nel lotto 3 in Via Sormano incrocio via XX Settembre; Via Sormano incrocio via Boselli; Via Monti incrocio via XX Settembre; Via Monti incrocio via Boselli; Via Brusco incrocio via Boselli e Via Guidobono incrocio via Paleocapa (Nord).

Lotto 4 e 5 in Via Montenotte incrocio via Corsi (Sud); Via Guidobono incrocio Corso Mazzini; Via Guidobono incrocio via Corsi (Sud) e Via Montenotte incrocio corso Mazzini.

Ma non mancano già le prime polemiche con le minoranze sul piede di guerra per via dell'importante cifra stanziata.