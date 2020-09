"Apericena e Politica" il 28 settembre il movimento Italia Unita si presenta al pubblico

Il movimento Italia Unita si presenta pubblicamente: lunedì 28 settembre, alle ore 20, appuntamento con l'evento "Apericena e Politica" presso il ristorante La Revancha di Loano (via Boragine).

Sarà l'occasione per conoscere come è nato il movimento, il suo programma e Francesco Nappi, fondatore nonché candidato sindaco a Loano alle prossime elezioni comunali (nella serata al via la raccolta firme): "Cerchiamo persone che vogliano diventare parte attiva del movimento e del cambiamento" spiega lo stesso Nappi. #donatiilfuturo #vietatoarrendersi gli slogan del neonato movimento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 392 387 0942.