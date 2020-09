Intervento della Croce Bianca di Calice Ligure, poco lontano dalla ex base Nato di Pian dei Corsi, per soccorrere un biker caduto durante un'escursione sui sentieri con la propria bicicletta.

L'atleta non è grave, ha riportato soltanto un infortunio a una spalla al momento dell'impatto col suolo ed è stato trasportato in codice giallo a Santa Corona per accertamenti.