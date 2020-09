Poste Mobile ko su tutto il territorio nazionale: disagi per la linea telefonica e per il traffico dati

Mattinata di disagi per gli utenti che usufruiscono dei servizi per la linea telefonica e per il traffico dati forniti da Poste Mobile, l'operatore legato a Poste Italiane.

Da tutta la provincia, così come da tutto il territorio nazionale a partire dalle regioni del nord per poi espandersi verso quelle del sud, sono centinaia i messaggi sul web che segnalano i disservizi cominciati a verificarsi dalle 10 circa del mattino di oggi, lunedì 28 settembre, e poi aumentate in maniera esponenziale man mano che ci si avvicinava al mezzogiorno.

Al momento l'operatore non ha ancora fornito alcuna spiegazione sul malfunzionamento, non fornendo neanche un tempo entro il quale la situazione dovrebbe rientrare.