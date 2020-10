A Carcare la mostra dell'associazione Aiolfi "Forme del paesaggio e alchimie di luce"

Riprendono gli appuntamenti culturali della Biblioteca Civica Centro Studi “A. G. Barrili” con la mostra curata dall'associazione Aiolfi “Forme del paesaggio e alchimie di luce”, che vedrà l’apertura sabato 3 ottobre alle ore 17,00.

Commenta l'assessore alla Cultura del comune di Carcare Giorgia Ugdonne: “Ringrazio la Aiolfi ed in particolare la Dott.ssa Silvia Bottaro per aver portato nelle sale della nostra Villa Maura questa collettiva, che vede coinvolti ben 46 artisti, fotografi e ceramisti. Ripartiamo in punta di piedi con gli eventi culturali, sempre nel rispetto delle disposizioni anti contagio Covid, che prevedono ingressi contingentati e l’utilizzo dei fondamentali dispositivi di protezione individuale. Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza e non solo, a visitare questa mostra che ha il sapore di un nuovo inizio delle nostre attività della Biblioteca".

La mostra sarà visitabile dal giovedì al sabato dalle ore 16,00 alle 18,30.