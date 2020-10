Associazione Baba Jaga di Finalborgo: due performance a ingresso gratuito per introdurre i nuovi laboratori di teatro

Annuncia l'associazione culturale Baba Jaga di Finale Ligure, con sede in piazza del Tribunale a Finalborgo:

"Ricominciano i percorsi dei laboratori teatrali adulti e ragazzi di Associazione Baba Jaga per la Stagione 2020/’21! Una proposta formulata in modo da potersi adattare in maniera sempre professionale ed efficiente al corso degli eventi che l'emergenza sanitaria determinerà: qualunque cosa accada siamo pronti e - essendo la nuova Stagione Teatrale improntata tutta sul tema dell’“EROE” - ci pare che con esso si possa raccontare l’accanimento appassionato con cui l’Associazione si ostina a proporre attività di qualità ...nonostante tutto!

Si comincia con due performance ad ingresso gratuito a cura degli allievi dei nostri corsi 2019\’20 : per i pochi fortunati che riusciranno ad accaparrarsi i 20 posti disponibili in sala prenotando sul sito www.teatrodelleudienze.org sarà possibile assistere in presenza, per tutti gli altri il video dello spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming sul nuovo Canale Web del Palazzo del Tribunale, che vi invitiamo a seguire per essere sempre connessi con le nostre proposte.

Vi aspettiamo SABATO 3 OTTOBRE, ORE 21 con “SOLITUDINI” performance a cura del laboratorio teatrale adulti e DOMENICA 4 OTTOBRE, ORE 17.00 con “SPOILER ALERT\\Non è successo niente” performance a cura del laboratorio teatrale ragazzi; entrambe drammaturgie originali sviluppate dagli allievi stessi per raccontare i mesi del lockdown e il rinnovato desiderio di ritrovarsi.

I corsi, guidati dall’attrice e formatrice teatrale Chiara Tessiore, inizieranno ufficialmente MARTEDÌ’ 6 OTTOBRE, con una giornata di prova gratuita alla quale è possibile iscriversi contattando la segreteria di Associazione Baba Jaga all’indirizzo e-mail: teatrodelleudienze@gmail.com o telefonicamente al numero 3515699339".