Urban Nature, 'La Festa della Natura in Città': il 4 ottobre appuntamento ad Albenga

Il WWF Savona in occasione della campagna nazionale del WWF Italia Urban Nature, 'La Festa della Natura in Città' è lieto di invitare alla gita didattica che si svolgerà anche in diretta facebook domenica 4 ottobre ad Albenga.

PROGRAMMA

ORE 9.50 - ritrovo dei partecipanti nei pressi del Monumento ai Deportati Albenganesi nei campi di concentramento

ORE 10.00 - visita alla scoperta delle peculiarità naturalistiche del tratto terminale del fiume Centa in Albenga. Presentazione di Dario Ottonello

ORE 11.00 – visita al parco-giardino urbano Botanico "i fiori nel cuore" di Franco Stalla

Interverranno: Anna Fedi Presidente WWF Savona, Alberto Passino vice sindaco del Comune di Albenga e l'ornitologo Piepaolo Pessano.

La visita sarà effettuata nel rispetto delle norme COVID 19 vigenti.

L'evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine facebook di EMYS LIGURIA e FAUNA LIGURE

Per maggiori info visita: wwf.it/urbannature