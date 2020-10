Bardineto, approvato progetto definitivo per la videosorveglianza

La giunta guidata dal sindaco Franca Mattiauda approva in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale di Bardineto.

Un intervento da oltre 93 mila euro mirato al miglioramento della sicurezza e propedeutico alla richiesta da parte delle forze dell'ordine di disporre di moderni strumenti per il controllo del territorio in caso di necessità.

La spesa complessiva verrà finanziata con i fondi del Ministero dell'Interno nell'ambito degli stanziamenti previsti dal DL 20 febbraio 2017 relativo a "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana delle città" convertito in legge il 18 aprile 2017 nr. 48 per la quota di 68.747,06 euro e con fondi comunali pari a 25 mila euro.