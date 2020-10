Finalborgo, la Soprintendenza stoppa il progetto delle nuove antenne sul campanile di Santa Caterina

E' negativo il parere della Soprintendenza delle Belle Arti sulle nuove installazioni di antenne dedicate alla telefonia e alla rete internet nel campanile del complesso monumentale di Santa Caterina in Finalborgo.

Il posizionamento di questa nuova stazione radio comporterebbe infatti, secondo quando rilevato dalla sovrintendente per le province di Savona e Imperia Manuela Salvitti nei progetti ad oggi presentati dalla compagnia concessionaria, un impatto inadeguato sull'aspetto architettonico non solo del campanile, ma anche di alcune aree interne al chiostro e di parte delle facciate.

L'ottimismo con il quale si era avviata la fase preliminare della posa in opera di queste antenne non ha dunque trovato il riscontro sperato presso l'ente che ha l'ultima parola in questioni di estetica e conservazione di edifici di questo interesse storico, artistico e culturale. Spetterà dunque ora all'azienda interessata modificare i propri piani per non abbandonare il progetto di ampliamento del segnale telefonico e internet.

Su quest'ultimo aspetto l'invito del comitato "Finale senza elettrosmog", portavoce di una decina tra associazioni ed enti, era quello di utilizzare la fibra e non tecnologie a onde radio, ma a spingere a una rivisitazione del tutto è stato l'impatto architettonico sul Borgo.

Tema sul quale ha espresso nei giorni scorsi perplessità la consigliera Cileto (LEGGI QUI) e su cui ha esultato anche "Le Persone al Centro": "C'era bisogno della Soprintendenza per capire fosse una stupidaggine l'installazione di un'antenna nella cuspide di un campanile trecentesco?" commentano ironici dalla propria pagina il gruppo guidato in consiglio comunale da Massimo Gualberti.