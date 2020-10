Finale, cominciati i lavori di disalveo dei torrenti Sciusa e Pora in vista del periodo autunnale

Si prepara ad affrontare la stagione autunnale, caratterizzata da intense e spesso repentine precipitazioni, Finale Ligure, che nella giornata di ieri ha dato il via ai lavori di disalveo dei torrenti Sciusa e Pora.

Asportando del materiale dal letto dei due corsi d'acqua ed effettuando una sorta di pulizia si impedisce così il trasporto da parte della corrente di materiale che potrebbe ostruire le arcate di eventuali pontili e gli scarichi pluviali confluenti nei torrenti con eventuali problemi collegati di allagamenti.

Si tratta di un lavoro da 150 mila euro di quadro economico per circa 12 mila metri cubi di materiale fluviale: "Questa operazione avviene per ragioni di protezione civile, quindi di sicurezza - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi -. E' un intervento che volevamo operare a maggio ma che poi, come molti altri causa Covid, è andato in coda in quanto abbiamo ritenuto meglio sospenderlo e rinviarlo a settembre in chiave di opportunità turistica".

Ad aggiudicarsi l'appalto è stata una ditta del meridione messasi subito all'opera, e lo sarà anche per il prossimo mese, condizioni meteo permettendo.