L'impatto del Covid-19 sull'industria di gioco d'azzardo online in Svizzera

Il coronavirus o COVID-19 è un problema di oltre 100 paesi, di tanta gente e della maggior parte delle industrie in tutto il mondo. La pandemia COVID-19 sta rapidamente cambiando la vita in ogni parte del globo e vari settori dell'industria del gioco d'azzardo non fanno eccezione. Le case del gioco d'azzardo stanno chiudendo e numerosi paesi sono bloccati, o meglio dire “chiusi” mentre il mondo si unisce per combattere la diffusione della nuova malattia infettiva.

La pandemia di coronavirus ha anche sconvolto l'economia globale in generale e l'industria dei casinò non fa eccezione. Alcune parti dell'industria del gioco d'azzardo, come i siti online casino Svizzera, hanno un aumento della domanda, mentre altri come le scommesse sportive su qualsiasi cosa, hanno perso propria popolarità per ovvie ragioni.

L'industria del gioco d'azzardo è solo uno dei mercati commerciali globali che può essere gravemente colpito da questa crisi. Negli Stati Uniti, gli stati del Nevada, del Maryland e del New Jersey hanno tutti ordinato di chiudere temporaneamente i casinò terrestri fino a nuovo avviso.

Anche altri paesi nel Europa, per esempio i centri di casino come Francia, Italia e Svizzera, hanno già ordinato la stessa cosa per aiutare a trattenere il virus. La chiusura completa di questi casinò e posti per fare scommesse sportive può avere un grande impatto sul settore. Tuttavia, gli operatori online svizzeri offrono ancora i loro servizi e, secondo gli esperti, questa può essere la salvifica per il settore.

Il gioco online ha sempre svolto un ruolo importante nella crescita dell'industria del gioco d'azzardo globale negli ultimi dieci anni. Anche prima che questa pandemia iniziasse, il settore del gioco d'azzardo online è stato sempre molto attraente per i giocatori che non hanno né voglia né possibilità visitare casino terrestre.

Anche se la situazione è piuttosto critica, abbiamo scoperto che i giocatori d'azzardo usavano più media rispetto alla media nazionale, il che risulta che dall'inizio della pandemia:

Il 24% dei giocatori d'azzardo trascorre più tempo sulle app o giochi online;

Il 35% trascorre più tempo sui social media;

Il 39% guarda più video;

Il 48% guarda più programmi / film in streaming (ad esempio Netflix, HBO, AppleTV)

In termini di utilizzo del dispositivo, il 48% dei giocatori usa dispositivi mobili, seguito dal 41% che usa laptop.

Secondo un rapporto recente, c'è stato un aumento del 43% di giocatori di poker giornalieri. Questo aumento è abbastanza significativo da rendere il poker un potenziale salvatore per molti casinò online in Svizzera. Inoltre, c'è stato un enorme aumento del 255% nei giocatori di poker, quali giocano per la prima volta durante il periodo di completo lockdown, rispetto a un giorno medio prima della quarantena.

La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto significativo sul reddito lordo di gioco d'azzardo (Gross Gaming Revenue in inglese) online in Svizzera e in Italia. A causa dell'emergenza e del blocco nazionale, all'inizio di marzo 2020 tutti i campionati sportivi sono stati sospesi così come i posti per le scommesse sportive sono stati chiusi. Sebbene questa situazione abbia avuto un effetto molto negativo sul GGR del mercato delle scommesse sportive, i redditi lordi del gioco d'azzardo online svizzeri sono aumentati notevolmente.



Ma vogliamo quello o no, questa situazione ha i suoi vantaggi e svantaggi per l'industria del gioco d'azzardo, ad esempio:

1) Il declino dei piccoli luoghi fisici - Le regole di distanziamento sociale continuano funzionare e quindi ci aspettiamo che i giocatori evitino i casinò terrestri. Anche quando riapriranno, i piccoli locali avranno fatica ad essere concorrenziale.



2) Le scommesse sportive - È una situazione da fare o da morire per i bookmaker fisici, poiché possiedono enormi punti vendita che sono stati per lo più chiusi. La maggior parte di loro sta lanciando le scommesse su argomenti come la politica o gli spettacoli televisivi. Le associazioni sportive si stanno orientando verso simulazioni di gioco ed e-Sport invece di eventi creati dal vivo, che hanno il potenziale per fornire nuove opportunità di scommesse.

3) Gli sport virtuali - Nelle ultime settimane c'è stato un aumento significativo dei prodotti sportivi virtuali. Gli sport virtuali, una sorta di scommesse sportive online e una combinazione di casinò sembrano mantenere a galla l'attività delle scommesse sportive durante questi tempi difficili.



Come puoi vedere, il mondo del gioco d'azzardo online è cambiato molto già a causa di COVID-19 e del fatto che il virus ha cambiato il mondo. Molte persone hanno cambiato le loro abitudini di gioco, alcuni lo evitano del tutto e altri lo provano per la prima volta. Man mano che gli sport iniziano di nuovo a svolgersi, siamo interessati a vedere quale tipo di impatto COVID-19 ha avuto sul mondo delle scommesse sportive, casinò terrestri e giochi online. Speriamo che non sarà peggio e non dovremo abituarci di nuovo a cose completamente nuove!