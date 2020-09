Finale, antenne sul campanile di Santa Caterina. Grande Liguria: "Parere negativo delle Belle Arti un grande successo di civiltà"

"Apprendiamo con grande soddisfazione che le Belle Arti hanno dato parere negativo per quanto riguarda l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul campanile dei chiostri di Santa Caterina a Finalborgo". Questa la nota diramata da Grande Liguria.

"Questo grande successo di civiltà si è realizzato grazie alla mobilitazione di cittadini, associazioni e movimenti che non rappresentano partiti tradizionali. Spiace davvero non aver sentito una voce in proposito da parte di chi dice di amare il territorio".

"Questa vittoria ci sprona ancora di più nel controllare affinché nuove tecnologie non siano invasive dannose alla salute dei cittadini - conclude - Se i cittadini si mobilitano sono una forza".