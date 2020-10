Nel savonese torna "La Mela di AISM" per la ricerca sulla sclerosi multipla

Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – giornata del Dono Day - “La Mela di AISM” ti aspetta.

"La Mela di AISM è un’iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica - si legge nella nota - Come avere il sacchetto di mele. E’ già possibile prenotare un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle a fronte di una donazione minima di 9 euro. Le prenotazioni sono possibili: su www.aism.it/mela; oppure chiamando la sezione provinciale AISM di Savona al numero 019 809495".

"I nostri volontari saranno inoltre presenti nelle piazze di Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Bergeggi, Bardino Nuovo, Bardino Vecchio, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Erli, Finale Ligure, Finalborgo, Giustenice, Loano, Magliolo, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Noli, Onzo, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Valleggia, Varazze, Villanova d’Albenga, Zuccarello".

"L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi di AISM andrà a sostere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni. Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISM i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile".

"La sclerosi multipla. Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. Delle 126 mila persone con SM in Italia, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni" prosegue.

"La sclerosi multipla e il COVID-19. In questo difficile 2020, per garantire risposte, informazioni e immediato supporto, AISM ha potenziato il Numero Verde 800 803 028. L’associazione ha attivato indagini per conoscere l’impatto dell’epidemia sulle persone con SM, utili per attivare servizi in risposta all’emergenza. Sul territorio l’associazione si è attivata per essere al fianco delle persone con SM e dei loro famigliari con servizi di ritiro e consegna farmaci, servizi di trasporto e assistenza domiciliare. Sul fronte della ricerca AISM ha lanciato con la Società Italiana di Neurologia (SIN) un programma di raccolta dati sui casi Covid-19 e SM; ha creato la piattaforma MuSC-19 con la collaborazione dell’Università di Genova, per derivare informazioni epidemiologiche utili per le scelte di sanità pubblica".

"Il testimonial Chef Alessandro Borghese. Chef Alessandro Borghese è testimonial consolidato di “La Mela di AISM”. Ad ogni edizione lo Chef suggerisce ricette gustosissime, il suo consiglio, farle tutti insieme, in famiglia, con grandi e piccini. Io #MELAgioco e tu?. Qualsiasi donatore potrà iscriversi su melagioco.aism.it partecipando all’iniziativa #MELAgioco. In palio oltre alla cena per due persone presso il ristorante di Chef Alessandro Borghese “AB - il lusso della semplicità” anche in dono il prestigioso oggetto di arte “La Mela” di Milena Bini realizzata in esclusiva per AISM dall’artista di fama internazionale Milenabini.com @milenabini".

"La Mela donata ad AISM che ha le dimensioni di 28x30cm e pesa Kg 5,600 è un pezzo unico, interamente fatto a mano - conclude la nota - 'tutte le mele, anche quelle apparentemente simili, hanno un particolare che le differenzia per mantenere integra la loro unicità. Come gli esseri umani, tutti simili ma diversi…' cit. Milena Bini. Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno inoltre un ricettario esclusivo per sperimentare tante bontà con le mele".