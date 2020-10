Il meteo per il weekend e per l'inizio della prossima settimana: temperature alte e maltempo diffuso

Il previsto peggioramento che avevamo tratteggiato nella rubrica della scorsa settimana sta prendendo corpo sotto forma di una bassa pressione in approfondimento tra la Francia e il Golfo Ligure. Complice l’elevato zero termico, cioè la quota a cui le temperature sono prossime a zero gradi, avremo precipitazioni dapprima sparse e poi diffuse, previste su soglie alluvionali su Piemonte Nord Orientale e Liguria di Ponente, con rispettivamente 120 e 180 mm previsti.

Le correnti umide che ci interesseranno manterranno infatti miti le temperature, con venti molto forti sia sulle coste, che sui rilievi con molta attenzione sul settore delle Alpi Marittime.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da venerdì 02 a domenica 04 Ottobre

Tempo molto perturbato con precipitazioni molto abbondanti a prevalente carattere di rovescio che su Piemonte Orientale e Liguria di Ponente potrebbero assumere carattere alluvionale. Miglioramento sabato pomeriggio. Nuvoloso con possibili rovesci di pioggia sparsi.

Minime in pianura intorno 11-14 °C e massime 16-21°C. Al mare minime intorno 16-18°C e massime 18-22°C

In pianura venti moderati da Nord e pianura in rotazione da Sud-Ovest molto forti sulle Alpi Marittime , con attenuazione da sabato sera

Al mare venti con raffiche sino a 80 Km/h da Sud-Ovest in rotazione da Sud ed attenuazione sabato sera

Da lunedì 05 Ottobre

Ancora possibile tempo perturbato con termometro in forte calo con minime 5-7° C in pianura e 11-13°C al mare

