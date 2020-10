Meteo: forti perturbazioni in arrivo nelle prossime ore sulla Liguria

Saranno dei prossimi giorni non facili sotto l'aspetto del meteo, quelli che stanno per arrivare in Liguria con vari forti perturbazioni.

Secondo quanto riportato da Arpal, già da questo giovedì 1 ottobre varie piogge sparse su tutta la regione.

Il peggio però è previsto nella giornata di domani, venerdì 2 ottobre. Forti saranno le perturbazioni in arrivo sulla Liguria con cielo coperto e piogge diffuse. Alti saranno, secondo Arpal, i quantitativi di pioggia soprattutto in prossimità dei rilievi. Venti forti provenienti da Sud-Ovest, mare molto agitato.

Queste le segnalazioni di protezione civile per le prossime ore: piogge e temporali forti, quantitativi di pioggia elevati, venti di burrasca forte, mareggiate estese.