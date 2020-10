Albenga: rinviato al 2021 l'evento sportivo "Dritti all'isola"

Gli organizzatori dell’evento Dritti all’Isola, in accordo con il Comune di Albenga, la Croce Bianca di Albenga e gli sponsor TYR Italia e Decathlon Albenga, data l’incertezza che si sta vivendo in questo periodo, hanno deciso di ANNULLARE la manifestazione di nuoto in acque libere già precedentemente posticipata a fine Ottobre.

Afferma Mattia Rovere dell’organizzazione: “È stata una decisione difficile da prendere visto l’alto numero di atleti preiscritti, la cui quota sarà valida per l’edizione del 2021, ma pensiamo che questa sia stata la scelta giusta.

Lo scopo di Dritti all’Isola è quello di passare un fine settimana di sport e natura in una cornice splendida come quella del lungomare di Albenga. Inoltre l’atmosfera di festa, che è l’ingrediente principale di questa manifestazione, verrebbe meno visti i canoni di distanziamento sociale che bisognerebbe tenere. Anche per questo abbiamo preferito rimandare l’evento al prossimo anno.

La buona notizia è che maggio 2021 è vicino!

Le date per la 4° edizione di Dritti all’Isola saranno sabato 29 e domenica 30 maggio 2021.

Siamo fiduciosi che potremo svolgere questa bella manifestazione in un'atmosfera rilassata e festosa!

Approfitto dell’occasione per ringraziare il sindaco Riccardo Tomatis e gli sponsor che hanno già confermato la loro piena collaborazione per l’anno che verrà”.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Eventi come questi vanno al di là dell’aspetto puramente sportivo e rappresentano delle manifestazione di incontro e aggregazione tra sportivi che non prevedono soltanto il momento della gara e l’aspetto agonistico, ma anche momenti di convivialità e condivisione che in situazioni come queste sono difficili da realizzarsi nella massima sicurezza. Inoltre ci sono alcune fasi della gara, come la partenza, che inevitabilmente prevede l’assembramento di centinaia di atleti in uno spazio ristretto. L’appuntamento quindi è solo rimandato di qualche mese e speriamo di poter vivere una stupenda 4° edizione di Dritti all’Isola il prossimo maggio”.