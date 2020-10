Letteratura e memoria del lager: visita guidata alla Biblioteca Diocesana di Albenga

Dopo la pausa forzata dovuta al lockdown imposto dalla pandemia, la Biblioteca Diocesana inaugura l’anno 2020-2021 con una visita guidata a tema. Sulla scia dell’esperienza positiva della visita tematica dedicata all’Infinito di Leopardi dello scorso autunno, viene proposto anche quest’anno un percorso tra i libri: in questa occasione verranno presi in esame tre pubblicazioni nate nei campi di sterminio nel XX secolo.

Giovannino Guareschi, Etty Hillesum, Alexander Solgenitsin: tre autori diversi e talvolta antitetici per temperamento, produzione letteraria, percorsi di vita, ma uniti nella capacità di rispondere alla sfida della realtà, nella resilienza vissuta nei confronti del male incontrato, nella fede sperimentata come possibilità di redenzione e vita rinnovata, anche là dove le tenebre sembrano prevalere. Per testimoniare ancora una volta che - laddove l’uomo è ridotto a nulla - misteriosamente rinasce.

L’iniziativa si avvale della collaborazione della compagnia “Dimmi cosa vuoi che ti legga” e del fondamentale supporto tecnico di Andrea Podda. Le visite - della durata di un’ora circa - si svolgeranno tutti i venerdì di ottobre, alle 17 del pomeriggio nella sala della biblioteca, al primo piano del Seminario. L’accesso verrà regolamentato secondo le norme di sicurezza legate al Covid-19 ed è pertanto necessaria la prenotazione al numero 346-2306563.